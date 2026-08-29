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Двама молдовски туристи са се удавили край Ахтопол

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Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. СНИМКА: Архив

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, съобщи БНР.

До тежкия инцидент се е стигнало, след като четирима млади души, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Те са на възраст 20-25 години. Трима от тях влизат в бурното море.

Едното момче успяло да излезе на брега, но другите двама души били завлечени от морето. Тялото на момичето е извадено от спасители.

След мащабна издирвателна акция, проведена този следобед, тялото на втората жертва - едно от момчетата, също е било открито и извадено на брега.

Случаят е поредният подобен инцидент по Южното Черноморие през последните дни, като един от тях беше със 7-годишното момченце от Свищов, което се удави в морето край Созопол.

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. СНИМКА: Архив

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