ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националът Лукас Петков вкара историческия гол №1 ...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23472439 www.24chasa.bg

Втори инцидент с пострадал турист в Пирин само за ден

4564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Снимка: Архив

За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Сигнал за пострадал турист е подаден в дежурния център около 13.30 часа.

56 годишен мъж е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха, пише БНР.

Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип.

Днес преди обед лекар и планински спасител от Банско пострада в района на връх Газей. В спасителната акция се включиха осем негови колеги от отряда в Банско. Около обяд д-р Благой Терзиев беше транспортиран с фрактура на тазобедрена става в столична болница.

За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига