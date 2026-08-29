Пожар пак пламна до магистрала "Тракия" край Пазарджик

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Пожар пламна до магистрала "Тракия" на около 73-ия километър. Огнената стихия е в района на Пазарджик, между пътните възли Калугерово и Церово, близо до село Виноградец, съобщи Нова тв.

Пламъците са достигнали външната мантинела. Сигналът в пожарната е подаден в 15:25 часа. Горят треви и храсти. На място са изпратени три екипа на пожарната. Към 16:40 часа е получена информация, че огънят е локализиран.

Обхванатата от огнената стихия площ не е уточнена. Движението по магистралата не е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" не съобщават за промяна в начина на движение заради пожара.

Наскоро пожар обърка движението по магистралата в същия район - между 69-ия и 70-и километър в района на разклона за Велинград и Септември при пътен възел Церово. Пожарът също тръгна от сухи треви и унищожи по пътя си лозя, гори и храсти,

Заради пламъците всички пътуващи в посока Бургас бяха отклонявани през пътен възел Мухово. Над хиляда тирове задръстиха тесния Момин проход, а десетки шофьори влязоха в словесна битка с полицаите.