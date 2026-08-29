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Асеновградчани се биха за паркомясто, глобиха ги с по 250 евро

24 часа Пловдив онлайн

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Скандалът започнал от вдигната чистачка на кола.

Скандалът тръгнал от вдигната чистачка на кола

Двама съседи от Асеновград със стар спор къде да се паркира в близост до домовете им на ул. "Ген. Гурко" стигнаха до бой.

Около 19,30 часа на 21 август т. г. единият от тях видял, че комшията е вдигнал чистачката  на колата му. Слязъл да се разправя, при което бил посрещнат с обиди.

Ядосал се и напсувал другия, нарекъл го "наркоман", заканил се да убие него и семейството им или да ги  изгони от къщата им и улицата. Започнал да го удря по тялото и главата, нападнатият отвърнал с юмруци и викове: "Ще ви трепя, ще ви избия и ще ви разкажа играта!". Боят бил преустановен чак когато на мястото се появили полицаи. 

Били отведени в Районното, където им били съставени актове за дребно хулиганство.

На следващия ден двамата били изправени пред Районни съд в Асеновград и били санкционирани с по 250 евро. Това е максималната глоба по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Скандалът започнал от вдигната чистачка на кола.

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