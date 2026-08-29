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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23472675 www.24chasa.bg

Струмяни търси доброволци за помощ след потопа

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Продължава отстраняването на пораженията в община Струмяни. СНИМКИ: Областна администрация Благоевград

Община Струмяни търси доброволци, които да помогнат с почистването след поройните дъждове. 

Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7,30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.

Местната власт отправя апел и за бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра за доброволците и екипите, работещи на терен. Тя може да бъде доставена в сградата на Общинската администрация.

За възстановителните дейности е необходимо доброволците да бъдат снабдени с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати.

РЗИ са проверили засегнатите от наводнението населени места: селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката, на 29 август, пише БТА.

Водоподаването е възстановено и в четирите населени места, но водата все още не е годна за битови цели. За населението е осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска с питейна вода. От инспекцията уточняват, че водата от водопроводната мрежа в Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката ще може да се използва за питейно-битови цели след получаване на два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания.

Подобна е ситуацията и в село Плоски, община Сандански - водоподаването е възстановено, но водата не е годна за питейно-битови цели до получаване на два последователни резултата, отговарящи на изискванията. За жителите на селото е осигурена бутилирана вода.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци бе обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд в късната вечер на 24 август, вследствие на които е придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е в сила до 1:00 часа на 31 август.

Вчера с последиците от бедствието се запозна на място министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители и представители на различни институции.

Продължава отстраняването на пораженията в община Струмяни. СНИМКИ: Областна администрация Благоевград

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