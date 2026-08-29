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Кметът на Банско се включи в спасителна акция за пострадал турист в Пирин (Снимки)

Тони Маскръчка

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Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски

Кметът на Банско Стойчо Баненски участва днес в спасителна акция за пострадал турист в Пирин. Баненски е доброволец към отряда на ПСС в курортния град и редовно участва в акции по спасяване на туристи в планината.

Само за няколко часа днес, във високата част на Пирин са станали два инцидента, при които се е включила въздушна линейка, за да подпомогне и ускори спасителните действия на ПСС – отряд Банско. При първия инцидент д-р Благой Терзиев, който също е доброволец в отряда на ПСС, е претърпял инцидент в Газейския циркус в Пирин и вече е транспортиран до столична болница.

Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски

След това се е случил инцидент и с друг турист в района на Попово езеро, при който отново е повикана въздушната линейка.

"В качеството си на планински спасител, отново призовавам всички, които тръгват в планината, да бъдат изключително отговорни, внимателни и концентрирани. Сега е един от най-хубавите периоди в годината за планинарите, но колкото и гостоприемен да изглежда Пирин, не бива да забравяме да се пазим.

Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски

Като кмет на община Банско искам да благодаря на спасителите от ПСС – отряд Банско и на медицинския екип на HEMS Bulgaria за бързата, адекватна и професионална работа. Благодаря на младите хора от различни краища на България, които доброволно подпомогнаха спасителната акция в района на Попово езеро. Благодаря за разбирането и съдействието на оператора на седалковия лифт за удълженото работно време.

Пожелавам бързо оздравяване и успешно възстановяване на пострадалите!", коментира кметът Баненски.

Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски

Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски
Планинските спасители от Банско с две акции в събота. СНИМКИ: Стойчо Баненски

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