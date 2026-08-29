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Жена се обърнала с АТВ край Смолян, затиснало я е

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АТВ (Снимката е илюстративна)

Жена на 33 години се е обърнала с АТВ край Смолян и то я е затиснало.

Инцидентът е станал днес следобед на горски път край Станевска махала, пише БТА.

Сигнал за инцидента е подаден от пътничка, возила се на преобърналото се АТВ. Возилото е отстранено от екип на пожарната. То е било регистрирано, уточниха от полицията.

Шофиралата АТВ-то е транспортирана към болница. Първите ѝ оплаквания са от болки в крака. Тя е в добро състояние, няма видими сериозни травми, само охлузвания, движи свободно и крака, в който има болки. На пациентката се извършват изследвания и образна диагностика, за да се отхвърли рискът от други наранявания.

АТВ (Снимката е илюстративна)

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