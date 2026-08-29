Службите да пазят вечна тайна и да унищожават документи без разрешение, предлага кабинетът

Службите да могат да пазят вечно класифицирана информация и да унищожават класифицирани документи без разрешение, предлага правителството с проект за промени в няколко закона, един от които за ДАНС. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

В момента най-дългият срок за защита на класифицирана информация e 30 години за документите с гриф "Строго секретно", 15 години за тези с гриф "Секретно" и пет години за "поверителните" документи. Настоящият закон позволява тези срокове да бъдат удължавани еднократно, като най-много може да бъдат удвоени, т.е. да са тайни най-много 60 години от създаването на "строго секретния" документ. Проектът на правителството обаче предлага това ограничение да отпадне, когато "националните интереси налагат това", и тези срокове да може да бъдат "многократно удължавани". В мотивите към проекта няма обосновка за това предложение.

Управляващите предлагат още класифицираната информация се унищожава, когато "повече не е необходима за служебни цели". Сега службите са длъжни да я предават в съответния държавен архив в срок от една година след изтичането срока за защита информацията, като унищожаването ѝ се допуска само след изтичането на една година след срока за защитата и. Освен това за да се пристъпи към унищожение е нужно разрешение от специална комисия към Държавната комисия по сигурността на информацията. Тя може да каже "да" само ако документите нямат историческо, практическо или справочно значение. Освен това решението на комисията към ДКСИ подлежи на обжалване пред административен съд.

Предложената промяна е в Закона за ДАНС, но през преходните и заклучителните разпоредби управляващите предлагат промени в още четири: за електронните съобщения, за защита на класифицираната информация, за специалните разузнавателни средства и за отбраната и въоръжените сили. Предстои проектът да бъде внесен в парламента за гласуване.