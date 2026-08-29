Фестивал на лютеницата събра десетки жители и гости на с. Логодаж

Фестивалът на лютеницата събра десетки жители и гости на благоевградското село Логодаж. „Този празник е любов към нашата земя и към вкуса, който тя ни дава, но и към труда, който влагаме, за да го създадем", каза кметът на Благоевград Методи Байкушев. Поздрави организаторите по повод петото издание на фестивала и изрази увереност, че той ще продължи да се развива и да привлича все повече хора.

Дворът на училището в село Логодаж се изпълни с жители и гости, а приготвянето на любимата зимнина се превърна в празник на местните вкусове и обичаи. Фестивал на лютеницата в село Логодаж.

Традиционните майсторки – прочутите Логодажки баби, заедно със секретаря на Народно читалище „Иван Чаушки – 1934" Дафинка Бойчева, представиха своята домашно приготвена лютеница по стара семейна рецепта, пазена и предавана през поколенията. Гостите имаха възможност да опитат вкусната лютеница и да обменят опит и идеи за нейното приготвяне.

Празничната атмосфера беше допълнена от музика, срещи и добро настроение. Петото издание на фестивала отново събра хората около традиционните вкусове и показа, че местните обичаи продължават да се предават от поколение на поколение.