ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Олимпийците Дина Аверина и Димитри Соловьов станах...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23473211 www.24chasa.bg

Пловдивчанин изкара тонколона пред блока за вечерен купон, размина му се заради гаф на полицията

Ваня Драганова

[email protected]

2108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Не му дали очилата да прочете съставения му акт и той не го подписал

Пловдивчанин си спретна шумен купон, като изкара шатра и тонколона пред блока, музиката не спряла и след 23 часа, но наказанието му се размина заради гафове на полицията.

Веселбата била на 19 август, когато съпругата и внучката на домакина имали рожден ден, а в шатрата се събрали много съседи. В 23,10 на мястото се появил полицаи, които задържали организатора на празненството и му написали акт, защото отказва да спре тонколоната, държи се оскърбително и дори блъска в гърдите единия униформен.

Не му дали обаче очилата, без които нищо не виждал, и така документът останал неподписан. Отделно вписали като време на  нарушението около 23,10 часа на следващия ден.

На 20 август мъжът бил изправен пред Районния съд, който отменя акта, защото заседанието се провежда около 16,30  и "към този час излиза, че нарушителят все още не е извършил нищо". 

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред окръжните магистрати. 

Съдебната палата в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига