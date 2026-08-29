Пловдивчанин изкара тонколона пред блока за вечерен купон, размина му се заради гаф на полицията

Не му дали очилата да прочете съставения му акт и той не го подписал

Пловдивчанин си спретна шумен купон, като изкара шатра и тонколона пред блока, музиката не спряла и след 23 часа, но наказанието му се размина заради гафове на полицията.

Веселбата била на 19 август, когато съпругата и внучката на домакина имали рожден ден, а в шатрата се събрали много съседи. В 23,10 на мястото се появил полицаи, които задържали организатора на празненството и му написали акт, защото отказва да спре тонколоната, държи се оскърбително и дори блъска в гърдите единия униформен.

Не му дали обаче очилата, без които нищо не виждал, и така документът останал неподписан. Отделно вписали като време на нарушението около 23,10 часа на следващия ден.

На 20 август мъжът бил изправен пред Районния съд, който отменя акта, защото заседанието се провежда около 16,30 и "към този час излиза, че нарушителят все още не е извършил нищо".

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред окръжните магистрати.