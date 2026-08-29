Над 650 студенти и докторанти участваха в националните игри "Летен университет" 2026

Заредени оттук тръгнете към университетите и помнете, че истинското призвание е да станете професионалисти и да градите обществото така, както вие искате то да изглежда за вашите деца. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на награждаването на победителите в Националните студентски игри „Летен университет" 2026, съобщиха от МОН.

Тази година в игрите, организирани от Националното представителство на студентските съвети, участваха рекордните над 650 студенти и докторанти от над 35 висши училища. Министър Вълчев увери НПСС, че инициативата „Летен университет" и занапред ще може да разчита на подкрепата на МОН.

„Вървете напред смело! Мечтайте, но не превръщайте мечтите в химери. Не жалете сърцата си, защото каквото и да прави човек, ако го прави от сърце, неминуемо стига до краен успех", каза проф. Вълчев. Той призова студентите да не възприемат света през телефоните си, а да отворят широко сетивата си за реалния живот и да продължат да развиват умовете си.

Проф. Вълчев връчи купата за второ място в комплексното класиране на отбора на Техническия университет - София. Първо място в летните игри заеха представителите на Националната спортна академия, които бяха наградени от президента Илияна Йотова. „Когато приключи този университет, когато си тръгнете, Вие ще сте един много голям отбор. Няма значение от кой чудесен град на България идвате, кое висше учебно заведение представлявате, няма значение каква професия сте си избрали – Вие вече сте успели, защото сте си подали ръка един на друг", обърна се тя към младите хора.

Събитието бе открито от Ангел Стойков, който благодари на студентите, участвали в организацията, на всички гости и участници. Летният университет се организира от Националното представителство на студентските съвети от 2002 г., когато инициативата стартира под наименованието „Национални студентски игри". Тя цели да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

В днешното награждаване участваха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, областният управител на Бургас Дико Диков, председателят на синдикат „Висше образование и наука" към КНСБ проф. Лиляна Вълчева, ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. Елиза Стефанова, Икономическия университет във Варна проф. Евгени Станимиров, Бургаския държавен университет проф. Сотир Сотиров, Националната спортна академия проф. Красимир Петков и Националната академия за театрално и филмово изкуство проф. Мирослав Дачев, народният представител и бивш председател на НПСС в мандат 2020–2024 г. д-р Даниел Парушев, депутати, преподаватели, студенти и др.