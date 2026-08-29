Шофьор на автобус гледа порно, докато кара пътници от София към Казанлък

Шофьор на голяма и добре позната фирма е гледал порно, докато кара пътници от София към Казанлък. Това съобщава един от пътниците, който разказва за случката в платформата "Редит". Потребителят е прикачил и видео, но тъй като е нецензурно, "24 часа" няма да го публикува, а само прилага стопкадър, на който се вижда как шофьорът кара с наведена глава.

"Днес хванахме рейса и забелязахме, че шофьорът беше сравнително залисан - караше бавно и все гледаше надолу в скута си. Имахме "късмета" да видим в отражението какво толкова отвлича неговото внимание. Направих му забележка, след което спря и веднага автобуса стигна нормална скорост и праволинейно движение. Подаден е и сигнал, като ви подканвам да направите същото, ако имате подобни истории. Взехме (сравнително лесно) решение да не се доверяваме на тази фирма поне на този етап. Маршрут София - Казанлък", пише потребителят.

Двама души са загинали, а 27 са ранени при 22 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 30 леки пътнотранспортни произшествия, пострадал е един човек. От началото на месеца при катастрофи са загинали 33-ма души, а 789 са ранени. От началото на годината при 4414 пътни инцидента 306 души са загубили живота си, а 5488 са ранени. При сравнение с данни за 278 загинали през същия период на 2025 г. се отчитат с 28 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.