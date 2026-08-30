128 пожара са потушени за денонощие, четирима са пострадали

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Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са четирима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които 12 – в жилищни сгради, два – в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем – в транспортни средства, един – в горски масиви, един – в селското стопанство, и един – на открита площадка в урбанизирана територия.

Без нанесени материални щети са възникнали 99 пожара, от които 59 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които пет са при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.