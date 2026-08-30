72-годишен е загиналият при тежката катастрофа в Асеновградско

Другият водач, на 22 г., е откаран в болница, заедно с трима пътници от двете коли

72-годишен мъж е загианлият в тежката катастрофа между селата Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от полицията.

Както "24 часа" вече писа, сигналът за челния сблъсък е бил подаден на телефон 112 половин час след полунощ. При все още неизяснени обстоятелства са се ударили два автомобила от марката "Мерцедес". Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство в Районното управление в Асеновград.

В социалните мрежи местен е разказал, че бял мерцедес с хасковски номер е участвал в катастрофата и според него именно той е бил отговорен за случилото се. "Засече ни и излезе бясно от отбивката за "Свети Илия", щеше да ни халоса. Оттам 100 метра по-надолу бясно щеше да удари кола челно. Човекът отсреща така наби спирачки, че го чухме на вдигнати прозорци. Въпросният мерцедес продължи да кара бясно по пътя към Козаново . Нашите приятели, с които пътувахме. ни оставиха вкъщи и продължиха към Първомай и след 5 минути ни звъннаха да ни кажат, че този убиец е помлял някаква кола и всичко по пътя било пепел", пише той. По думите му служители на пожарната рязали един от автомобилите, за да извадят пътуващите вътре.