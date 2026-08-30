Богдан Милчев: Във всички страни с "бонус-малус" системата има спад на произшествията

Ще има бонус за застрахователите и малус за всички граждани. Това каза Богдан Милчев от Института за пътна безопасност по Би Ти Ви.

Системата "бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" за автомобилите влезе в сила от тази седмица, но реално ще заработи след половин година. Стана ясно, че ще е необходимо време, за да се адаптира единната информационна система на Гаранционния фонд, както и отделните системи на застрахователите.

„Системата „Бонус-малус" цели, от една страна, да прецизира ценообразуването и риска, а от друга страна – да повлияе на пътната безопасност. Всички страни, които са приложили „Бонус-малус" системите, още през първата година на прилагането, констатират спад на произшествията и оттам на жертвите с около 15%", каза Милчев.

„Опитите да стартира „Бонус-малус" система в България са повече от 17-18 години. През 2018-2019 година имаше много сериозен напън да се въведе система, копирана от гръцки модел и от европейски добри практики. Тогава бяха платени няколко милиона на гръцка фирма, която да изготви критериите за „Бонус-малус", обясни той.

По думите на Милчев тогава цялото общество се е съпротивлявало. „Днес никой не се съпротивлява и никой не я коментира, защото за всички нас е ясно, че това нито е „Бонус", нито е „Малус" система".

„Аз много мислих защо Комисията за финансов надзор с някакви козметични промени в една наредба в Кодекса за застраховането, всъщност ни представят някаква система „Бонус-малус". Няма нарочен документ с много правила и много условия", посочи Милчев.

Според него ще има бонус за застрахователите и малус за всички граждани.

„Преди няколко месеца се отне лицензът застрахователната компания „Далбог". Това, което трябва да се плати от Гаранционния фонд по застраховките, които е направила тази компания е над 400 милиона лева. Те липсват", каза Милчев.

„В Гаранционния фонд има около 150 милиона лева, които се събират солидарно от всички застрахователни компании, които извършват услугата „Гражданска отговорност". Тази разлика от около 200 милиона евро, която по наши изчисления ще мине 300 милиона евро, трябва да бъде внесена през 2027 година от всички застрахователни компании", коментира той.

По думите на Милчев трябва да се увеличи застраховката, за да може да се компенсира тази загуба. „Ако го направят наведнъж, ще бъде много силно вълнението. Може би ще го направят на порции".

„През „Бонус-малус" ще ни се замаскира, че ни се е вдигнала поради бонусите и малусите, защото в България много катастрофираме", коментира той.

По думите на Милчев преди 10 години автомобилите, които плащат „Гражданска отговорност", са били 2,5 милиона. Днес са над 3,5 милиона.

„С 1 милион имаме повече автомобили, които плащат „Гражданска отговорност" за 10 години. В същото време „Гражданската отговорност" е поскъпнала от 92 евро до 150 евро през 2025 година. Това пак е по данни на Комисията за финансов надзор. Но честотата на заявените щети и катастрофите е спаднала от 4,5 на 3,6", коментира Милчев.

„Тоест малус ще получат под 3% от собствениците на автомобили. Това означава, че другите 97% би трябвало да получат бонус. И ако приемем, че тези, които ще получат малус, им се увеличи с 300 евро застраховката в най-тежкия случай, това означава, че с 30 цента ще намалее застраховката на останалите 97%", допълни той.