Дунав вдига нивото си, но ограниченията остават

Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия българския участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД), предаде БТА.

Според данните от агенцията най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово – с 6 сантиметра. При Никопол нивото се е повишило с 4 сантиметра, при Лом и Свищов – с 3 сантиметра, при Ново село – с 2 сантиметра, а при Русе – с 1 сантиметър. Минимално понижение е отчетено при Силистра.

По информация на дирекция „Речен надзор" през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове – нито в корабоплавателния път, нито извън него. Хидроложката обстановка обаче продължава да е усложнена.

Официалните данни на ИАППД за 30 август показват, че водните стоежи остават ниски, като при Русе е отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота нула, при Силистра – минус 116 см, при Оряхово – минус 98 см, при Свищов - минус 67 см, при Ново село – минус 57, а при Никопол и Лом - минус 14 см.

Заради рекордно ниските нива на Дунав това лято, за първи път от 52 години насам АЕЦ „Козлодуй" намали превантивно мощността на Пети блок със 120 мегавата.

Преди няколко дни властите в Румъния подготвиха няколко мерки за насочване на по-голям обем вода към водовземното съоръжение за охлаждане на АЕЦ „Черна вода", след като дебитът на река Дунав спадна до най-ниското си регистрирано ниво. Предложените решения включваха драгиране на канали, използване на шлепове, изграждане на каменна дига и – при необходимост – инсталиране на мобилна преграда и помпи.