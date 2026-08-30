Осигуриха достатъчно вода за хората в бедстващото Струмяни

Община Струмяни съобщи, че към момента са осигурени необходимите количества бутилирана и питейна вода за жители, доброволците и екипите, ангажирани с дейностите на терен след бедствието.

Селото бе изправено пред тежка ситуация след наводнението преди седмица, при което буквално бе залято от тонове кал, наноси, дървета и камъни. Прекъснат бе довеждащият водопровод, а преди два дни повредите са отстранени, но водата все още е негодна за питйно-битови нужди.

Община Струмяни благодари за изключително бързата реакция на държавните институции, БЧК, организациите, бизнеса, дарителите, гражданите и много популярни лица, през този уикенд.

На разположение са 9 тона питейна вода от Държавния резерв, както и бутилирана вода от Българския Червен кръст в разфасовки от 2 литра. Благодарение на многобройни дарители е осигурена и необходимата за доброволците вода в разфасовки от 0,5 литра, удобни за работа на терен. От дарители и община Струмяни е предоставена и храна за доброволците.

"Благодарим на министър-председател на Република България г-н Румен Радев, на всички министри и депутати, които също са неотлъчно до нас и работим денонощно, заедно. Към момента ситуацията с осигуряването на вода е спокойна и необходимите количества са налични. В следващите дни се очакват допълнителни големи доставки на питейна вода, осигурени от държавата и Българския Червен кръст", допълниха от Общината в специално съобщение.

Работата по преодоляване на последствията продължава и всеки ден има ново предизвикателство за нас. Днес и през всеки следващ ден на терен ще има служители на Национален парк „Пирин", военни, пожарна служба, както и подкрепа от екипи и доброволци от цялата Благоевградска област.

"Благодарим на МВР. Благодарим на малкия Влади, нашият голям герой, както и на всички деца в общината, които са истински смели българчета! Благодарим и на всички служители и екип на Община Струмяни за неуморната работа и винаги на терен! Голяма благодарност и към всички медии, които са плътно с нас и ни подкрепят! Ценим, всеки един от вас!

Община Струмяни чувства силната подкрепа на държавата, институциите, доброволците и многобройните дарители, които от първите часове след бедствието са до хората в засегнатите населени места. Не сме сами! Ценим го и благодарим на всеки човек, институция и организация, които помогнаха и продължават да помагат - с труд, техника, вода, храна, дарения или просто с човешка съпричастност", допълниха от Общината.