Лаборатория за синтетични наркотици е разкрита в габровско село

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Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Габрово.

Операцията е извършена на 28 август, с участието на служители на ОДМВР – Габрово и Районното управление в Трявна, и е била насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

При извършените процесуално-следствени действия в частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. При претърсването са иззети около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика.

В помещението са открити още лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали, свързани с производство на синтетични наркотични вещества.

На място са установени трима души – двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член от Наказателния кодекс. Уведомена е Окръжната прокуратура – Габрово, допълват от полицията.

В началото на юни полицията в Бургас разкри нарколаборатория в апартамент в жилищен блок в комплекс „Славейков".

28-годишен криминално проявен мъж пък бе задържан при специализирана полицейска операция в Средец по същото време. В дома му и в таванско помещение полицаите попаднали на различни химични вещества и прекурсори, използвани за производството на синтетична дрога. Иззети са стъклени колби с напоени памуци, бутилки с коресилин, солна киселина, спирт за горене, червен фосфор и други вещества.

По данни на полицията откритите материали сочат, че на мястото е била изградена импровизирана лаборатория за производство на високорискови наркотични вещества.