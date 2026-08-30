Все повече германци избират да живеят в селата в област Добрич. „Сред тях има и млади, които си намират работа предимно в IT сектора, в големи HR компании, свързани с Германия", казват преводачи и консултанти, които работят с тях.

„Имотите, които закупуват в селата, са на допустими за тях цени. Чувстват се много добре, защото живеят спокойно, което е изключително важно за тях. Устройва ги законодателството в България", добавят преводачи.

Германците вече са много голяма общност в област Добрич – в селата в общините Добричка, Балчик и др.

„Те идват от големи натоварени откъм динамиката на живот градове в Германия - Хамбург, Дуисбург, Хановер и др. Друга причина са все повечето мигранти в Германия. Виждат България като незасегната от мигрантската вълна. Търсят най-вече спокойствие", разказват още преводачи, които им помагат да се адаптират.

"Немци, които са дошли тук преди десет - петнадесет години, виждат, както и българите, рязкото покачване на цените у нас. Но по-ниските данъци и по-благоприятният климат ги привличат", казват още преводачите.

Най-много немците ценят доброто отношение на местните хора в селата към тях. Признават, че не са виждали толкова приятелски прием и добросърдечност. Сред германците, заселили се край Добрич, има и еднополови бракове, които са приети нормално в селата.

„Липсата на добри улици и редовно водоснабдяване в някои села не ги притеснява особено. Те намират красотата на живота си да живеят на село сред природата, в максимално естествена среда. Правят всичко възможно да облагородят максимално мястото, където живеят. В балчишкото село Гурково немец – строителен предприемач, е построил къщи за гости и кани гости и туристи от Европа, наред с бизнеса си в Германия. Съпругата му е създала приют за бездомни кучета и котки. Това че у нас има много бездомни животни, ги впечатлява много", обясняват делника им преводачи.

„Имотите, които строят германците тук, са по западен стандарт, с немски материали. Те купуват парцели и строят, не само ремонтират. Тези къщи стават като миникомпекси, за своя сметка оправят и пътя дотам. Искат да се чувстват удобно и приятно и харесват да са в селата край Добрич.Това е и инвестиция за региона", добавят те.

„В селата живеят и немалко пенсионери, които харчат немските си пенсии тук", обясняват преводачи.

„Немците, които са тук, поддържат връзка помежду си, празнуват заедно по различни поводи. Възхитени са от българските традиции и празници, които се организират по селата. В дворовете си отглеждат повече цветя. Някъде има и басейнчета. Плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти купуват от местните производители."

„Научиха се вече да правят миш-маш, хит сред тях е крем супата с много зеленчуци, в която има топчета кайма", обясняват с удоволствие от контактите си с германците преводачите.