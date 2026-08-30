Не само Делян Добрев напусна тясното ръководство на ГЕРБ, смените станаха 3 (Видео)

Областните координатори на ГЕРБ в София, Варна и Стара Загора заеха местата на Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков

Националното събрание на ГЕРБ одобри оставката на бившия депутат Делян Добрев от изпълнителната комисия на партията. Изненадващо оставка подаде и Владимир Темелков, бившият зам.-кмет на Пловдив.

Делегатите трябваше обаче да гласуват за трима нови членове, тъй като и старозагорският кмет се оттегли от тясното ръководство на партията още през април. Така в изпълнителната комисия на ГЕРБ вече са областният координатор на партията за София Димитър Вучев, областният координатор за Варна Стоян Петков (по предложение на Деница Сачева) и този за Стара Загора Радостин Танев (за когото имаше писмено предложение от кмета на Стара Загора Живко Тодоров).

При старта на форума се регистрираха 427 делегати. Очакванията бяха събранието да събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната. Националното събрание на партията гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. Тясното ръководство трябваше да бъде обновено, след като двама негови членове - старозагорският кмет Живко Тодоров и бившият депутат Делян Добрев, се оттеглиха.

През март Борисов гласува доверие на двама знакови кметове - Тодоров и бургаския Димитър Николов, да поемат функциите на организационни секретари. След вота през април, свил депутатите на ГЕРБ до 39 души, Тодоров и Томислав Дончев седнаха до Борисов за първия публичен разбор на представянето на ГЕРБ на изборите.

"Ние ще възстановим изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени", изненадващо обяви Тодоров и дори заговори за необходимостта от промени в политиката на партията. Само 3 дни по-късно обяви, че поема лична отговорност и се оттегля от Изпълнителната комисия - ще насочи цялата си енергия и внимание за развитието на Стара Загора. А в интервю за "24 часа" призна, че като редови член има по-голям шанс да казва това, което мисли.

Запознати разкриха, че оставката на Тодоров била толкова бърза, че името му реално не било внесено за вписване пред съда като член на новото ръководство. Затова и в неделя за него гласуване нямало да има.

Два месеца след него Изпълнителната комисия, както и всички партийни и политически постове, включително парламента, напусна Делян Добрев. "В политиката съм от 20 г. Работил съм за партията, резултатите ги дава избирателят, който продължава да ни подкрепя. Но има момент, в който, както казах на младежите, ние, които 20 г. сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем път на младите", обяви на 20 юни Добрев. Той мина през всякакви политически постове - от общински съветник, през депутат, шеф на енергийната и на бюджетната комисия в НС, зам.-министър, до министър. Сега Добрев се е насочил към големи енергийни проекти.

Партийни заместници на Борисов в момента са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия досега бяха пловдивският кмет Костадин Димитров, бившият му заместник Владимир Темелков, настоящите депутати Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Георг Георгиев и Стефан Арсов, както и бившите Тодор Тодоров и Илтер Бейзатов.

Очаква се и изявление от лидера на партията Бойко Борисов.