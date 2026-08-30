Бойко Борисов: ГЕРБ ще участва там, където можем да сме първи, а не на балотаж (Видео)

Йотова надигра всички политици като сама обяви кандидатурата си пред БНТ и принуди управляващите да се залепят за нея, да не могат да издигнат свой кандидат, заяви още лидерът на ГЕРБ

ГЕРБ не е олимпийски комитет, да участваме (на изборите за президент - б.р.), защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред делегатите по време на националното събрание на партията. Така той отговори на призива на бившия депутат Делян Добрев партията да издигне свой кандидат, а не да разчита на Андрей Гюров.

"Делян Добрев показа, че нищо не се е променил и каквото може да разбърка - ще го разбърка", допълни Борисов.

"Ние трябва да си имаме наш кандидат, защото ако Андрей Гюров е обединяващ кандидат в дясното, аз съм сигурен, че нито един поддръжник на ГЕРБ няма да гласува за него", заяви Делян Добрев, след като официално бе одобрена молбата му за оттегляне от тясното ръководство на партията. И каза, че Гюров "е топ манекен, инфлуенсър, не е нашият тип."

"Илияна Йотова е изключително силен кандидат. Надигра всички политици, когато отиде в "Панорама" и си обяви кандидатурата самостоятелно с иницативен комитет. Тогава доказа, че е надраснала всички и принуди "Прогресивна България" да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да обяви свой кандидат", каза още лидерът на ГЕРБ.

И допълни, че тези избори не са като предишните, защото "партийни кандидати имаме само от няколко малки партии, които искат да използват ефира".

"Влизайки в тази кампания, отново ще привлечем битката с хората, които са в център-дясно. Знам всеки кого харесва, но има и по-висока камбанария. И ако има хора, които могат да видят оттам, ще разберат", допълни Борисов.

И призова ГЕРБ да не губи себе си, защото това е най-важно - партията да запази лицето си.

"Сега трябва да обясним на хората какво е било, как е било, как и с кои хора ще го правим. Това, което произвеждаме с академията (за обучение на младежи - б.р.), ако не заемат постове и не се изкачват по стълбицата, са приятни неделни събирания", заяви партийният шеф.

Специално за младежите в партията Борисов разказа и как е създал ГЕРБ:

"Когато реших да правя ГЕРБ излязох и долу (в НДК) имах 1 стая, само Миро Боршош беше с мен и една секретарка Ива, която оттогава не съм я и виждал. В тая зала стоях сам, а тогава Станишев с цялото БСП минава с червени балони през входовете. Иван Костов - и той със сини балони. Минават НДСВ и царя - с жълти. Минават все едно не ме познават. И ги бих. Така създадох ГЕРБ - лично аз".

"Хората ни повярваха, защото бях най-добрия полицай, това са фактите. Ние трябва да сме себе си", категоричен бе Борисов.