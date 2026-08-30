Първан Симеонов: Ивайло Мирчев вероятно готви протести през есента

Според политолога Първан Симеонов ако Ивайло Мирчев прогнозира протести през есента, вероятно може би ги и подготвя.

„Оттук нататък всичко ще бъде четено в рамките на предизборната кампания за президентските избори. Въпросът е дали при бюджетната процедура няма пък да има някакви социални протести, не толкова политически", посочи той.

„В този бюджет, който предстои, вече ще трябва да има реформаторски усилия. Това обикновено означава рязане тук-там. Протести за приетия бюджет нямаше, защото главната критика към Бюджет 2026 е, че продължава да дава. Протести има, когато бюджетът започне да ти взема", смята Симеонов.

„Първите 100 дни от управлението минаха бързо, защото е лято. И после, защото се явяват почивка по средата между два избора - между изборите на пролет и изборите есен. Реално ще почнем да оценяваме управлението след президентските избори, след приемането на бюджета, под който за пръв път тези ще се подпишат", каза той.

Според него управляващите са се опитали в тези месеци да удължат изборното време, за да може с една обща инерция от пролетните избори да вземат и президентските.

„По всичко личи, че ни трябват нови инструменти. Бойко Борисов вече знаем, че разсъждава на глас, бяхме се научили на темпото му. Но сега ми се струва, че управляващите ще се опитват да са не толкова реактивни, колкото проактивни. Което означава, че мислят своето управление през дълга перспектива. Да видим дали ще се получи", коментира Симеонов.

„Демократичната общност щади Иван Демерджиев. Това е много любопитно. При всички положения, поне в усилията му по отношение на разплитането на казуса с Пеевски, ми се струва, че има попътен вятър там. Тези усилия го правят популярен министър", заяви политологът.