29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

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Общо 29 души са ранени при 21 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 20 леки пътнотранспортни произшествия, пострадали са двама души.

От началото на месеца при 658 катастрофи са загинали 33-ма души, а 818 са ранени.

От началото на годината при 4435 пътни инцидента 306 души са загубили живота си, а 5517 са ранени.

При сравнение с данни за 282 загинали през същия период на 2025 г. се отчитат с 24-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.