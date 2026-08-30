Делян Добрев призова ГЕРБ да имат свой кандидат за президент: Гюров не е наш тип

Неговите фаворити - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков

Ние трябва да си имаме наш кандидат, защото ако Андрей Гюров е обединяващ кандидат в дясното, аз съм сигурен, че нито един поддръжник на ГЕРБ няма да гласува за него.

Това заяви бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като официално бе одобрена молбата му за оттегляне от тясното ръководство на партията.

"Ние насила и с молби не можем да накараме нашите хора да гласуват за него - той е топ манекен, инфлуенсър, не е нашият тип. Нашите хора са работещи, пенсионери и съм сигурен, че никой от тях не се е бръснал в кабинета си и след това да се качи на клипче в Tik Tok. Той няма биографията, не е изградил кариера, която да води до това той да е президент", заяви Добрев.

"Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото", заяви вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, с което отново намекна към "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да се разберат за общ кандидат срещу президента Илияна Йотова.

Обсъждат се няколко варианта, но решение - дали ще е чисто партиен кандидат, дали ГЕРБ ще даде подкрепа зад инициативен комитет, или пък ще предложи свое вице в друга двойка, все още няма. Въпреки това се очаква партията да внесе документи в ЦИК за регистрация за вота до крайния срок - 9 септември.

От структурите вече летят познати имена за номинации като Йорданка Фандъкова и Томислав Дончев. А Борисов сам се оплака, че Димитър Николов бил изхвърлен от надпреварата с избора на Бургас за "Евровизия".

Още миналата година Бойко Борисов заговори за сътрудничество с ПП и ДБ за обща президентска кандидатура. Двете формации обаче отхвърлиха подобен вариант и са се насочили към Андрей Гюров през инициативен комитет. А и вече дадоха заявка, че вицепрезидентският пост не е вакантен, а е за Георги Кандев. Така за Борисов остава опцията да намери подходящата формула и кандидат, но това вероятно ще стане ясно поне след две седмици.

"Ти кой си, че да се отричаш от нас, кой е Иво Мирчев, кои са ДБ. Една партийка, която аха-аха да не влезе в парлемента. Тия да ми дават оценка и да казват искат ли ни, или не, откъде накъде.

200-300 хил. гласове очаквам максимално за Гюров", каза още Делян Добрев.

"Всеки от първия ред на събранието ни става за президент и има по-добра биография от него. Половината от вас са направили повече от него, не са се снимали как се бръснат в кабинета. Моите

фаворити за президент са Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Призовавам ги да поемат отговорност, защото съм сигурен, че един от тях ще направи по-висок резултат от Гюров", обяви Добрев. Той се обърна и специално към Димитър Николов, който бил личният му фаворит: "Подготовката за "Евровизия" съм сигурен, че ще си мине, кампанията е само 2 месеца".

"Не напускам, не си тръгвам, не отивам някъде другаде. Аз оставам. Просто според закона, ако си в управителния орган на партия, не можеш да се занимаваш с бизнес. Затова трябва да ме освободите. Това не значи, че съм се променил или ви изоставям", каза той за своето напускане от изпълнителната комисия на партията.