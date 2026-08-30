Политическите сили в област Монтана постигнаха съгласие за състава на РИК

Днес, 30 август, в Областна администрация – Монтана се проведоха консултациите за определяне състава на Районната избирателна комисия за провеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

В консултациите участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции, които обсъдиха състава и ръководството на комисията. Заседанието ръководеха областният управител на Монтана Иван Каменов и неговата заместничка Зорница Михайлова.

За първи път от дълъг период насам политическите сили в област Монтана постигнаха съгласие за състава на Районната избирателна комисия в рамките на проведените консултации.

Съгласно постигнатото съгласие Районната избирателна комисия в 12 МИР – Монтана ще бъде в състав от 13 членове.

Председателят е по предложение на коалиция „Прогресивна България", тримата заместник-председатели - по предложения на коалиция "ГЕРБ-СДС", коалиция "Продължаваме промяната- Демократична България" и партия "Движение за права и свободи", секретарят е по предложение на партия „Възраждане", а останалите членове са разпределени съобразно законовите изисквания и представените предложения на парламентарно представените партии и коалиции.

Адвокат Ивайло Цветков ще е председател на РИК – Монтана.

Адвокат Цветков е представител на Прогресивна България. Той е от Берковица и е член на Софийската адвокатска колегия. До сега не е работил в РИК – Монтана. Трима са зам. председателите – Пламка Григорова /ГЕРБ – СДС/, Петко Петков /ПП-ДБ/ и Румен Гоцов /ДПС/. Секретарското място бе поискано и дадено на Възраждане. То се заема от техния представител Росен Крумов.

Шест са местата на Прогресивна България. Освен председателят Ивайло Цветков в РИК като представители на ПБ влизат още адвокатите Камелия Александрова, Гита Цветкова и Цена Димитрова. И трите имат опит в изборната администрация. В РИК от ПБ ще работят и Христо Петров, който е икономист и Елена Неделкова – учителка.

Две са местата на ГЕРБ – СДС. Коалицията гласува доверие на опитни кадри – юристите Пламка Григорова и Диана Иванчева.

Представители на ПП-ДБ в комисията са също двама – те са Петко Петков и Славомира Мунелска. И ДПС има две места. Партията избра Румен Гоцов и Даниела Николаева.

Възраждане има едно място в РИК с представител Росен Крумов.

Протоколът за постигнатото съгласие губернаторът Каменов изпраща в ЦИК, които ще назначат РИК – Монтана. Това трябва да стане на 4 септември и на 5 септември комисията започва работа.