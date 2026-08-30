Близо килограм наркотици откриха в апартамент в София, арестувана е жена

Близо килограм наркотици са открити от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Трето РУ-СДВР. Те са действали по сигнал за жена, разпространяваща високорискови наркотични вещества в ж. к. „Младост". В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена.

При последвалите процесуално-следствени действия на адрес, ползван от нея, са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта. Там са установени са и други две лица – 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Изяснява се тяхната съпричастност към случая.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 37-годишната жена е наложено задържане до 72 часа. Работата по случая продължава.