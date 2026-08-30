Втори билборд за пътната безопасност е поставен в село Кардам

Още един информационен билборд, насочен към повишаване на пътната безопасност и опазването на живота и здравето на децата, вече е поставен в село Кардам. Той се намира при влизането в населеното място от Република Румъния и посреща преминаващите водачи с послание за безопасно движение.

Инициативата отново е съвместна - на Районно управление в Генерал Тошево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . Тя е естествено продължение на предприетите мерки за привличане вниманието на водачите към необходимостта от по-висока концентрация и отговорност при преминаване през населеното място.

Новият билборд отправя приветствие към пристигащите с „Добре дошли" и едновременно с това напомня за най-важното – да пазим децата. Посланието е кратко и ясно, така че да привлече вниманието на водачите още при навлизането им в Кардам.

За да бъде разбираемо и за чуждестранните граждани, които ежедневно преминават през селото от близкия граничен пункт, текстът е изписан както на български, така и на английски език.

Изборът на мястото не е случаен. Кардам е първото населено място след границата с Румъния и през него преминава интензивен автомобилен поток, особено през летните месеци. Сред пътуващите има значителен брой чуждестранни водачи, за които поставеното послание е възможност още при влизането в България да получат ясен апел за по-внимателно и отговорно поведение на пътя.

С поставянето на втория билборд инициативата продължава да насочва общественото внимание към пътната безопасност и необходимостта всички участници в движението да бъдат по-внимателни, особено в зоните, в които се движат деца.