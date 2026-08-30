Василена Петкова е осмият лауреат на националния литературен конкурс „Георги Давидов".

Литературният конкурс е учреден през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на поета. Провежда се на всеки три години и дава сцена на творци – млади поети от цялата страна, вдъхновени от стихията на морето и човешките съдби край него. За тазгодишния конкурс постъпиха творби на 27 млади автори. Жури с председател Елка Няголова – поетеса, преводач, издател, председател на Славянска литературна и артистична академия и главен редактор на списание „Знаци", и членове Надя Попова – поетеса, преводач на художествена литература, литературен критик и главен редактор на вестник „Словото днес", и Мариян Жечев – кмет на община Шабла и патрон на конкурса, отличи трима участници.

„Вече над 20 години конкурсът го има. Той е разпознаваем. В едно технологично време, в което живеем имаме много млади пишещи хора. Благодаря на участниците и на всички, които допринасят конкурсът да се случва." – каза кметът Жечев.

Голямата награда - статуетката „Пегас", диплома и парична премия, получи тазгодишният лауреат Василена Петкова, която поднесе на публиката своето „До слънцето, което не изгря". „Ръстът на една община не се определя по броя на жителите или годините откакто тя съществува, а от духовната ѝ програма. Знам, че истински трептящо е сърцето на Шабла. Благодаря ви, че пазите този конкурс. Наградените участници в миналите издания са вече утвърдени имена в литературните среди. Благодаря на хората зад руля, на всички кметове през годините, на поддръжниците и приятелите на Георги Давидов", каза Елка Няголова.

Тази година се присъждат и две специални награди на младите поети Денис Олегов и Александър Петров. Денис Олегов е поет, преводач и журналист от София, основател на литературен клуб, автор на няколко поетични книги, носител на национални литературни отличия, включително престижната Национална награда за поезия „Владимир Башев". Александър Петров, който е от Добрич, е финалист в деветия сезон на „Гласът на България", завършил на трето място. Продуцент и автор на своя дебютна песен за която е номиниран от БГ радио през 2024 година. На 14 години издава първата си поетична книга. Студент е пета година в Медицински университет - Варна. След като получи своята награда от Елка Няголова – книги и златни писалки, с които да разписва рецепти, да пише ноти и поезия, Александър прочете свое стихотворение и изпълни авторската си песен „Рисувах те". О.з. майор Емил Тодоров получи грамота за участие, написал стихове за конкурса в знак на истинското си и голямо приятелство с Георги Давидов.