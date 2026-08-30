Юлиана Караньотова играе със Стоянка Мутафова в последното си представление

Юлиана Караньотова играе заедно със Стоянка Мутафова в последното си представление. Актрисата почина днес, а нейната дъщерия и журналистка в БНТ Карина Караньотова разказва повече за нея. Тя разкрива, че актрисата е починала след битка с рак, страдала е от полиневропатия и е счупила тазобедрена става. Ето какво пише нейната дъщеря:

"Скъпи, приятели! Благодаря ви за подкрепата. Последните 25 години мама не играеше, защото имаше здравословни проблеми. Затова и няма нищо за нея в интернет, освен за филма "Ла донна е мобиле".

Юлиана Караньотова е сред основателите на първия частен театър у нас "Диалог", където играе най- значимите си роли Цезония в "Калигула" по Алберт Камю и Настасия Филиповна в "Идиот". Представлението "Бог" по Уди Алън с нейно участие се игра над 10 години.

Била е водеща на "Мелодия на годината" и е участвала в новогодишните програми на БНТ по времето на Хачо Бояджиев. По- късно играе и в театър 199 , където си партнира с баба ми Славка Славова в "Ужасните родители" по Алберт Камю.

То се играе близо 500 пъти. Работила е и в театър "Сълза и смях". Последното и предствление е в театър "Перпетум мобиле"- "Професия поканен" заедно с нейната близка приятелка Стоянка Мутафова".