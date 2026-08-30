ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян унгарец открадна самолет и прелетя над атомна...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23476233 www.24chasa.bg

Пожар пламна край Рилския манастир, използват специализиран дрон за гасенето

6484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар пламна край Рилския манастир, използват специализиран дрон за гасенето. СНИМКА: ЮЗДП

Пожар пламна в района на Рилския манастир, като в гасенето му се включва специализиран дрон.

Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване. Пожарът е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация най-вероятно огънят се е разголял вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир", Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на неселението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.

По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода. Дронът е предоставен от предприемача Димитър Димитров, който има доброволна противопожарна бригада и редовно участва в гасенето на пожари в Кюстендилска област.

От ЮЗДП-Благоевград призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок.

Пожар пламна край Рилския манастир, използват специализиран дрон за гасенето. СНИМКА: ЮЗДП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“