Търси се прокурор, който да поеме скандала между шефа и заместника му в габровската полиция

Ще се намери ли прокурор в Габрово, който да разследва сериозния словесен конфликт, вихрил се в сградата на ОДМВР - Габрово, между шеф и зам.-шеф, или ще бъде прехвърлен в друг съдебен район?

Това най-вероятно ще стане ясно в понеделник. Преди ден разпределеният дежурен прокурор си е направил самоотвод заради лично познанство и с двамата висши полицаи. Очаква се да завалят още откази заради преките контакти между двете структури при разкриване на престъпления.

Директорът на габровската ОДМВР старши комисар Илиян Иванов и неговият заместник комисар Цветан Петков се скарали сериозно в сградата на дирекцията, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници. Зам.-шефът на габровската полиция комисар Цветан Петков

Спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицията и се наложило дежурен полицейски патрул да се намеси. По-късно на място са пристигнали и служители на "Вътрешна сигурност" в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършване на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се, че Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан. По коридорите на полицията върви и по-хард версия - че заместникът връхлетял в кабинета на шефа си със закани и заплахи.

Случаят е докладван в МВР, информиран е и министър Иван Демерджиев. Причината за конфликта все още не е ясна.

От пресцентъра на ОДМВР категорично бе отречено да е имало физическа саморазправа или сбиване. По-късно в събота стана ясно, че проверката на "Вътрешна сигурност" е официално приключила, а резултатите от нея са внесени по компетентност в Окръжната прокуратура.

Оттам обаче уточниха, че единственият документ, с който държавното обвинение разполага до момента, е жалба, подадена от зам.-директора Цветан Петков срещу директора Илиян Иванов. Има образувана прокурорска преписка. След официалното внасяне на констатациите от МВР за скандала между директор и зам.-директор ще трябва да се определи нов наблюдаващ по случая.

Любопитен факт е, че зам.-директорът Петков е на поста от 10 г. въпреки поредица смени на шефовете му в дирекцията. Бившата му съпруга Невена Петкова бе депутат в 45-ото НС, областен управител на Габрово, а в момента е зам.-кмет на града. Тя е работила като старши разследващ полицай в ОДМВР - Габрово, и РУ – Севлиево от 2004 г. до 2016 г.

След назначението на съпруга Цветан Петков за заместник-директор напуска полицията заради конфликт на интереси, припомниха от града.