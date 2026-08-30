ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на "Юнайтед" изригна с хеттрик, "червени...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23476444 www.24chasa.bg

Преподавател в ЮЗУ обясни защо се стигна до потопа в Струмяни

Тони Маскръчка

2944
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Преподавателят гл. ас. д-р Мирослав Иванов в катедра „География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски" в Благоевград изследва наводнението в Струмяни. СНИМКА: Фейсбук на катедрата

Един от факторите довели до увеличаване на скоростта и височината на приливната вълна заляла село Струмяни, е спецификата на речната долина на река Шашка в нейното долно течение. Това е установил преподавателят гл. ас. д-р Мирослав Иванов в катедра „География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Той изследва наводнението отпреди седмица и в профила на катедрата във фейсбук публикува периодично какво е установил от проучването си. 

"Преди село Илинденци реката преминава през брониращи, варовити брекчо-конгломерати с горно миценска възраст. Това предизвиква силно стесняване на речния канал и вероятно, образуването на множество нестабилни локални прегради скъсването, на които води до увеличаване на скоростта и височината на приливната вълна. Два огромни скални блока препречващи речния канал са първата критична точка", пише д-р Иванов и публикува пътя на високите речни води през местността "Занданите".

И той е категоричен, че всичко започва още с пожара през август 2025 г., който оголва склоновете на Пирин над Струмяни, а голяма част от дървесината е изсечена, за да бъде разчистен районът за залесяване. Там е и водосборът на река Белишка, наричана още Шашка, където почвеният слой е твърде беден и твърде плитък. Тези гори, най-силно засегнати от пожара, са от черен бор, който е залесяван именно да бъде противоерозионна мярка. След като изгоря гората, изгоря и подлесието и буквално се показа на повърхността оголена скала. Липсата на растителност в района води до увеличаване на повърхностния отток, категоричен е преподавателят.

Преподавателят гл. ас. д-р Мирослав Иванов в катедра „География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски" в Благоевград изследва наводнението в Струмяни. СНИМКА: Фейсбук на катедрата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“