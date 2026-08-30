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Полицаи от Пловдив глобиха мъж за паркиране на инвалидно място, а имал право

Никола Михайлов

[email protected]

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Място за паркиране за хора с увреждания. Снимка: Община Пловдив

Съдът отмени санкцията, не било проблем, че не е поставил картата на прозореца

Мъж от Пловдив обжалва глоба, която получил за паркиране на инвалидно място. Оказва се, че всъщност имал право да спре там, като дори казал на полицаите, които му съставили акт.

Около 16,20 ч. на 9 януари човекът паркирал лекия си автомобил "Мини Купър" на едно от местата за хора с трайни увреждания на паркинга на голям магазин на бул. "Цариградско шосе"/ По същото време служители на сектор "Специализирани полицейски сили" извършвали обход в района и видели колата. Предприели проверка и след като не видели на прозореца карта, която да показва, че шофьорът може да спира там, започнали да пишат фиш. 

В този момент от магазина излязъл водачът, който казал, че има издадено телково решение и необходимата карта, която показал, но полицаите му обяснили, че щом не я е сложил на стъклото, значи е извършил нарушение. И че ако има възражения, ще му бъде издаден акт, който може да обжалва. 

В хода на производството е доказано, че мъжът има 50% степен на увреждане пожизнено, а картата му за паркиране е валидна до 24 юли 2027 г. Съдът намира, че служителите на реда са допуснали нарушение, защото неправилно са приели, че човекът не притежава право да паркира на специалното място. "При описание на нарушението и в акта, и в наказателното постановление, е записано: "паркира горепосоченото МПС на място, без да има това право, определено за превозни средства, обслужващо хора с трайни увреждания", противно на наличните още в началото на административно-наказателното производство доказателства предоставени от жалбоподателя, че същия има издадено Експертно решение на ТЕЛК и карта от Община Пловдив", посочват магистратите. Те посочват още, че правото да се използват специалните места не зависи от притежаването на карта или поставянето ѝ на прозореца. И отменят глобата на водача от 102,26 евро. 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административния съд в Пловдив. 

Място за паркиране за хора с увреждания. Снимка: Община Пловдив

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