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72-годишен шофьор блъсна български колоездач по време на състезание в Букурещ

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Колоездач Снимка: pixabay

72-годишен шофьор блъсна български колоездач по време на състезание в Букурещ. 

Двама участници са били ранени, след като автомобил е навлязъл по трасето на велосъстезание в румънската столица, съобщиха Диджи24 и Антена3.

По информация на Антена3 те са били отведени в болница с леки наранявания, а единият от тях е български гражданин. Един от пострадалите е бил хоспитализиран за оказване на специализирана медицинска помощ.

По информация на Диджи24 инцидентът е станал малко след 11 ч. на кръстовище в центъра на румънската столица. Според пътната полиция шофьорът на автомобила е 72-годишен мъж, който се движел по улици в близост, след което, на кръстовището, се врязал в двама от участващите в състезанието колоездачи. Мъжът е дал отрицателна проба за алкохол, а причините за инцидента се изясняват.

Антена3 отбелязва, че водачът не се е съобразил с поставените заради състезанието бариери, ограничаващи трасето, съобщава БТА.

Властите призоваха шофьорите да избягват зоната, където се провежда състезанието, и да спазват сигнализацията и указанията на служителите на пътна полиция.

Велосипедното състезание, наречено L'Étape Bucharest by Tour de France, се организира за пети път в румънската столица и в него участват както опитни колоездачи, така и любители и деца над седем години, отбелязва Диджи 24.

Колоездач Снимка: pixabay

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