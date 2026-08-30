1/4 от ръководството на ГЕРБ - нови и млади, замениха Живко Тодоров, Делян Добрев, и бившия зам.-кмет на Пловдив Темелков (Обзор)

Оставам в партията,увери бившият енергиен министър, който единствен говори пред съпартийците си

Трима от 12-те на върха на ГЕРБ са нови и млади партийци. Те замениха в Изпълнителната комисия ветерани като кмета на Стара Загора Живко Тодоров и ексдепутата и бивш енергиен министър Делян Добрев, както и бившия зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков.

Новите в тясното ръководство са областни координатори на партията в София, Варна и Стара Загора, решиха над 420-те делегати на Националното съвещание на ГЕРБ, което се проведе в неделя в НДК. Кандидатурите на Димитър Вучев и Стоян Петков бяха издигнати пред делегатите от Деница Сачева. И двамата са общински съветници и наскоро бяха обявени за областни отговорници лично от лидера Бойко Борисов. Радостин Танев пък бе предложен от старозагорския кмет Живко Тодоров писмено, защото той не присъстваше лично на събранието. 426 партийни делегати подкрепиха оттеглянето на Делян Добрев и Владимир Темелков, 1 се въздържа. СНИМКА: Велислав Николов

Преди обаче да бъдат избрани новобранците, делегатите трябваше да приемат оставките на Добрев и на Владимир Темелков, която беше единствената изненада на форума на ГЕРБ.

Тази на Тодоров не бе поставена на гласуване, защото, както “24 часа” писа, оставката му бе бърза и се оказа, че името му не е внесено за вписване пред съда като член на ръководството.

Тодоров подаде оставка само 3 дни след като седна до Бойко Борисов и Томислав Дончев за първия публичен разбор на представянето на ГЕРБ на изборите, оставили я с 39 депутати. Тогава кметът изненадващо обяви, че ГЕРБ трябва да възстанови антикорупционния профил, и заговори за нуждата от промени в политиките на партията. По-късно аргументира оттеглянето си с насочване на цялата си енергия и внимание за развитието на Стара Загора.

Два месеца след него Изпълнителната комисия, всички партийни и политически постове, включително парламента, напусна Делян Добрев. Той мина през всякакви постове - от общински съветник през депутат, шеф на енергийната и на бюджетната комисия в НС, зам.-министър до министър. Сега се е насочил към големи енергийни проекти.

Пред съпартийците си от тримата говори само Добрев. “Не напускам, не си тръгвам, не отивам другаде. Аз оставам. Просто според закона, ако си в управителния орган на партия, не можеш да се занимаваш с бизнес. Затова трябва да ме освободите. Това не значи, че съм се променил или ви изоставям”, увери ги той. Делян Добрев посочи Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като най-подходящи за партиен кандидат за президент. СНИМКА: Велислав Николов