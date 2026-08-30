Андрей Гюров: На 31 август ще стане ясно дали ще се кандидатирам за президент

На 31 август ще стане ясно дали ще се кандидатирам за президент.

Това заяви пред Би Ти Ви бившият служебен премиер Андрей Гюров, който е фаворит на десните партии за кандидат, но все още не е обявен като такъв по-малко от два месеца преди президентските избори.

По-рано заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков коментира пред БНТ защо от партията не издигнат сами кандидатурата на Гюров за президент.

"Ние винаги сме казвали, че ще бъдем заедно с ДБ по отношение на един кандидат, който да обедини не само център и дясно, а по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие на България. Многократно сме казвали, че най-близко е Андрей Гюров. Искаме да го подкрепим в неговото усилие. В момента, в който се заяви, ние ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза още той.

Евентуалната кандидатура на Гюров предизвика реакции и в ГЕРБ, откъдето също не са обявили своя официална кандидатура.

Лидерът Бойко Борисов определи настоящия президент Илияна Йотова като „изключително силен кандидат". А вчера призова за обща кандидатура вдясно.

„Г-жа Йотова надигра всички политици, когато отиде в „Панорама" и си обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Още тогава си казах: „Г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа". И принуди „Прогресивна България" да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат", каза Борисов.

Според доскорошния депутат, а вече само член на ГЕРБ Делян Добрев, партията все пак трябва да издигне кандидат.

„Фаворитите са ми Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков, но да не се счита като кандидатура", коментира Делян Добрев, член на ГЕРБ.