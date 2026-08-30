Похвали без подкрепа от ГЕРБ за Йотова, БСП очаквано застана зад нея (Обзор)

Окончателните имена на всички кандидати за президент и вице ясни до 22 септември

Докато Борисов даде срок на ПП и ДБ за общо име срещу Йотова, кметът от ГЕРБ на Стара Загора я похвали

Президентът разкрива вицето си тази седмица, близо 200 са вече в инициативния комитет - казват ги на 8 септември

Поредица от похвали получи неочаквано този уикенд първата жена президент Илияна Йотова от конкурентната ГЕРБ. Но въпреки добрите думи, които каза за нея лидерът Бойко Борисов пред делегатите на Националното събрание на партията, той не даде подкрепа за кандидатурата ѝ за редовен мандат като президент на изборите на 25 октомври.

В събота пък кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че Йотова е показала, че е “президент на хората”. Направи го по време на посещението ѝ в Старозагорски минерални бани. За пръв път в 20-годишното му съществуване държавен глава посети Националния тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка”.

От Старозагорско самата Илияна Йотова обяви, че тази седмица ще стане ясно името на вицепрезидента ѝ. А на 8 септември - и

имената в инициативния ѝ комитет, които вече наближават 200

Г-жа Йотова е изключително силен кандидат. Надигра всички политици, когато отиде в “Панорама” и си обяви кандидатурата самостоятелно с инициативен комитет. Тогава доказа, че е надраснала всички, и принуди “Прогресивна България” да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да обяви свой кандидат, коментира Бойко Борисов в неделя, след като ден по-рано от Перник даде срок от 10 дни на “Продължаваме промяната” и “Демократична България” да се разберат за общ кандидат срещу Йотова. Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов

“Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим”, категоричен бе Борисов.

Тези избори не са като предишните, защото партийни кандидати имаме само от няколко малки партии, които искат да използват ефира, коментира още лидерът на ГЕРБ. И в неделя втората по големина парламентарна сила обаче не взе окончателно решение как ще играе на президентския вот.

За партиен кандидат настоя пред висшия форум бившият вече депутат и член на ръководството Делян Добрев. Според него очакваната кандидатура на Андрей Гюров няма да събере гласовете на гербаджии.

Ние насила и с молби не можем да накараме нашите хора да гласуват за него -

той е топманекен, инфлуенсър, не е нашият тип

Нашите хора са работещи, пенсионери и съм сигурен, че никой от тях не се е бръснал в кабинета си и след това да се качи на клипче в Tik Tok. Той няма биографията, не е изградил кариера, която да води до това той да е президент, заяви Добрев. И допълни, че очаква най-много 200-300 хил. гласа в негова подкрепа. А като фаворити от партията за държавен глава посочи кмета на Бургас Димитър Николов, зам.-шефа на партията Томислав Дончев и бившия премиер Росен Желязков.

“ГЕРБ не е олимпийски комитет - да участваме, защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж”, отвърна му обаче Борисов. Не даде подкрепа за никого, а отново разви тезата си от миналата седмица, че ГЕРБ са имали шанс за партиен кандидат с Димитър Николов, но сега той трябва да пази политическа неутралност заради “Евровизия”.

Въпреки липсата на решение и име, с което да се включи в президентската надпревара, очакванията са ГЕРБ да подаде документи за регистрация в ЦИК. Срокът е 9 септември.

Още миналата година Бойко Борисов заговори за сътрудничество с ПП и ДБ за обща президентска кандидатура. Двете формации обаче отхвърлиха подобен вариант и са се насочили към Андрей Гюров през инициативен комитет. Очаква се той да бъде обявен тази седмица. (Виж карето долу.)

14 септември пък е крайният срок за регистрация на инициативните комитети, с какъвто ще отиде на изборите и Илияна Йотова.

Окончателните имена на кандидатите за президент и вицепрезидент ще са ясни на друга знакова дата - на Деня на Независимостта 22 септември.

Така 26 дни преди старта на предизборната кампания засега най-сигурното име в президентската надпревара остава това на Йотова. Тя

бе първата, която обяви, че ще се кандидатира

за държавен глава с инициативен комитет. Направи го изненадващо и още в края на юли в “Панорама”.

Още същата нощ тя получи подкрепа от лидера на БСП Крум Зарков чрез пост във фейсбук, а няколко дни по-късно - и от тясното ръководство на партията. След него и много други членове на БСП засвидетелстваха подкрепа за първата жена президент, чиято политическа кариера тръгва именно от редиците на социалистите.

Тази събота вече официално и единодушно и Националният съвет на БСП реши, че застава зад кандидатурата ѝ. “Позитано” 20 дори създава контактна група, която да поддържа връзка с екипа на Йотова и да подпомага кампанията. Начело е Крум Зарков, участва и бившият соцлидер и дългогодишен президент на ПЕС Сергей Станишев.

“Доверяваме се на политическия опит на президента Йотова да сформира един балансиран екип в инициативния комитет”, коментира Зарков в неделя. А по повод предстоящото обявяване на името на кандидата ѝ за вицепрезидент обяви, че се надява Йотова да избере човек, който ще изпълни институцията със съдържание, както успя да го направи самата тя. Лидерът на БСП Крум Зарков обяви официално, че партията подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова. СНИМКА: БСП

Формацията на Румен Радев даде рамо на Йотова 4 дни след като тя обяви кандидатурата си. Още тогава се разбра, че тя ще избере сама кой да е вицепрезидент, чието име Йотова ще обяви в четвъртък.

“10 години с нея водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика, това е тежка и сложна политика, изискваща подкрепа на обществото. Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.” С тези думи лично лидерът и премиер Румен Радев обяви решението на ръководството на ПБ. Йотова бе негово вице, докато той бе президент. Наследи го на поста, след като през януари Радев подаде оставка, за да се включи в парламентарните избори.

Тогава премиерът коментира бъдещия вицепрезидент -обяви, че би се радвал, ако е с “профила на Йотова” и “трябва преди всичко

да крепи единството на президентската институция”

Ние доказахме, че в тези 9 нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство, каза Радев. Уточни, че с това не визира жена, нито е важно от какви професионални среди ще е кандидатът за вицепрезидент - дали ще е партийна фигура, юрист, или от бизнес средите, трябвало “преди всичко да има сърце за България”.