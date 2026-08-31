На 1 септември от родния Гоце Делчев Гюров и Кандев скачат в надпреварата

Дълго чаканата кандидатура на Андрей Гюров за президент вероятно ще бъде обявена във вторник (1 септември), твърдят запознати. Бившият служебен премиер е избрал родния си Гоце Делчев, откъдето да се заяви за предизборната надпревара. А негов вицепрезидент почти сигурно ще е наборът му и съгражданин Георги Кандев.

Двамата ще бъдат издигнати от инициативен комитет, но ще получат подкрепа от “Продължаваме промяната” и “Демократична България”. Със сигурност няма да се приеме протегнатата за пореден път ръка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидатура, разкриха източниците ни.

Двойката Гюров-Кандев бе потвърдена от различни представители на двете формации миналата седмица.

Лидерът на “Промяната” Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров. И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

Че “Промяната” не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков. И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. “Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас”, каза Денков.

“Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента”, заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.