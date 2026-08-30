За първи път у нас дрон гаси горски пожар

За първи път в България дрон гаси пожар Днес следобед стана ясно, че вероятно от паднала мълния, е възникнал пожар в близост до Рилски манастир, в Рила планина, на труднодостъпно място, на около 1 км от Кирилова полна.

Партньорът на Югозападното държавно предприятие – доброволческата организация FireBrigade1, сформирана от предприемача Димитър Димитров, се включи в гасенето на пожара над Рилския манастир с товарен дрон DJI FlyCart 100, оборудван с 80-литрова кофа за вода.

До момента дронът вече е хвърлил над 1 тон вода върху огнищата!.

Работата е изключително трудна – 300 метра денивелация и труднодостъпен, стръмен терен, където всяка капка вода има значение, съобщиха от ЮЗДП.

Това е първата употреба на дрон за пожарогасене в България – технология, която позволява да се достига до места, където хората и тежката техника трудно могат да работят. "Това е бъдещето на пожарогасенето, на реакцията при бедствия и на опазването на природата.

Поклон пред всички пожарникари и доброволци, които са на терен и се борят с огъня", написаха от ЮЗДП в социалните мрежи.