“Злокобни процеси”: съдът обяви, че Костадин Костадинов е проповядвал омраза срещу Соломон Паси

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Лидерът на "Възраждане" и цялата партия трябва да се въздържат от дискриминация срещу евреите, но тормоз на етническа основа нямало, пише в решението

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов е проповядвал омраза срещу Соломон Паси, но не го е тормозил заради етническата му принадлежност. Това е окончателното решение на Върховния административен съд от 3 август, с което приключва казусът между бившия външен министър и Костадинов.

“Лидерът на “Възраждане” е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси. Последното съдебно решение потвърждава, че “съзнателно провокират и катализират злокобни процеси в социалните мрежи”. Коментарите под позициите им “съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви за насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокоста и пр.”. Нямам капка съмнение, че

физическата жестокост на улицата тръгва от думите,

които използваме безнаказано в безкрайното онлайн пространство. Благодаря на Българския хелзинкски комитет за безупречната работа!”, написа във фейсбук съпругата на Соломон Паси Гергана.

През март съдът реши окончателно, че Костадинов е разпространявал реч на омразата във фейсбук и срещу друг евреин - бившияя министър и депутат от ПП-ДБ Даниел Лорер.

През 2023 г. канали на Костадинов и “Възраждане” в социалните мрежи разпространиха антисемитски колаж с лицето на Соломон Паси. В него е изобразен Паси, държан от нацистки войници. Има и надпис:

“Щом не искаш руския газ, ела да ти пуснем от нашия”

Последваха реакции от Организацията на евреите в България “Шалом”, външното министерство, чуждестранни посолства и Българския хелзинкски комитет (БХК). Паси подаде жалба в прокуратурата, “Шалом” също изпрати сигнал в държавното обвинение.

През март 2025 г. с решение по случая излезе Комисията за защита от дискриминация (КЗД), сезирана с жалба от Соломон Паси. Според институцията с публикации във фейсбук и ютюб Костадинов и партията му са осъществили тормоз и подбуждане към дискриминация по етнически признак.

В решението се посочваше как конкретни публикации са провокирали “вълна от нагнетена реч срещу евреите”. Както и дискусии, споделящи “откровени антисемитски нагласи”.

Комисията взе предвид и коментарите под постовете на “Възраждане” във фейсбук, които не са били ограничавани от администраторите.

Така Костадинов и “Възраждане” създавали среда на тормоз. Допускали изявления на привържениците си, с които се внушавало, че предвид еврейския си произход, Соломон Паси защитавал антибългарски позиции, създавали за него враждебна, принизяваща, унизителна, обидна и застрашителна среда, тъй като той живее и работи в България. СОЛОМОН ПАСИ

“Публичните страници и профили в социалната мрежа на Костадин Костадинов и на партия “Възраждане”, в които те се публикуват ежедневно и имат хиляди последователи, правят възможна публичността на тези коментари.

За всеки един коментар отговорността се носи от лицето, което го е направило, но фактът, че те не са предприели съответни действия по възпиране или премахване, всъщност макар и бездействие по своя характер, представлява израз на съгласие и търпимост към дискусии с дискриминационен характер и разразяването им”, пише в Решението на КЗД.

Приема се, че с поведението си Костадинов и “Възраждане” са предизвикали създаването на среда, в която е налице нагнетяване на враждебност, отхвърляне и омраза към Соломон Паси, в която чрез коментари

се разраства неприязън към лица с еврейска етническа принадлежност

В една от точките на решението се указва на Костадинов да не свързва етническата принадлежност на Соломон Паси с цел стереотипизирането му, насаждане на омраза към него или осъществяване коя да е от формите на дискриминация.

Според КЗД с публикациите спрямо Паси има тормоз на етническа основа, дава предписание на Костадинов и “Възраждане” да премахнат коментарите във фейсбук и ютюб и им препоръчва занапред да се въздържат от проява на дискриминация.

Костадинов и Паси обжалват в съда и в крайна сметка остава само препоръката за въздържане от дискриминация, но не и че срещу Паси е осъществен тормоз на етническа основа.

Не се доказва, че конкретни хора, посочени от Соломон Паси, са администратори на фейсбук странците, за да им се търси отговорност за тормоз.

Освен там обаче е имало публикации и в телеграм.

КЗД е искало от ГДБОП информация за хората, публикували в тази социална мрежа. Отговорът оттам бил, че компанията на приложението дава анонимност на своите потребители и публично е заявила, че ще си сътрудничи с правоохранителните органи само в краен случай, при получаване на заповед от съд, с което се потвърждава, че техен потребител е терорист.

Само тогава се разкрива IP адресът, от който е достъпван профилът и телефонният номер на потребителя. Производството на КЗД обаче не било наказателно.

Решението на Административния съд е от 26 септември 2025 г., а на 3 август т.г. е потвърдено окончателно от Върховния административен съд. Така Костадинов и съпартийците му ще трябва да се въздържат от дискриминационни прояви.

От партия “Възраждане” казаха пред “24 часа”, че ще коментират в понеделник.

