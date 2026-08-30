ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Погребват норвежкия крал Харалд V на 9 септември в...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23476895 www.24chasa.bg

Надраскаха през нощта в Перник още един от новите електрически влакове

5932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Надрасканият влак. Снимка: Фейсбук

Още един от новите електрически влакове на БДЖ стана жертва на вандалска проява броени дни след пускането му.  Мотрисата е била обрисувана през изминалата нощ в Перник, сигнализира в социалните мрежи Марио Евстатиев.

Влакът ще прекара известно време в депо за изчистване на вандалските надписи. По случая се извършват следствени действия.

Ето какво пише Евстатиев:

Изпратиха ми тази снимка в лично съобщение, като лично помолих да се назове авторът и, за да не бъда обвинен в плагиатство, каквато цел изобщо нямам!

По темата: Това е надрасканият нощес влак 34 023/024. Видимо, по един от челните вагони има боя, достатъчна за боядисването на лек автомобил. Драсканицата е отнела не секунди, а десетки минути. Очевидно е рисувано спокойно, хората са си позволили да оградят логото на "Шкода", дори да направят втори графит в края на вагона.

Сезирах лично Министър Ivan Demerdzhiev, като се обръщам и към медиите, дайте гласност, защото това не е изкуство, а чиста проба увреждане на обществено имущество! Този влак ще трябва да престои с дни в депо, за да се изчисти цапаницата от него!

Призовавам за спешни мерки срещу тази "мода" и повдигане на реални обвинения за авторите на "произведенията", които превръщат средата ни на живот в клоака. 

Надрасканият влак. Снимка: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“