Ринеш кал без лична карта, или как Гергана се оказа с белезници след 2 проверки

Не знаем защо си тук, има заповед за арест, казали на екоактивистката полицаите в РУ - Сандански

Защо други можеха да се доближат до Радев, а аз не, пита доброволката

Скандален случай на задържане на жена при посещението на премиера Румен Радев и трима министри в наводненото село Струмяни “изяде” главата на областния директор на ОДМВР в Благоевград Илия Тупаров. 27 г. той е работил в системата на МВР, но старши комисар остана по-малко от 6 месеца. Назначен бе за временно изпълняващ на 2 март т.г. от тогавашния служебен министър Емил Дечев. Освободи го министър Иван Демерджиев заради начина, по който ръководството на полицията е реагирало на ареста на жена от селото, и поведението на служителите на място. Тупаров не е докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите “превишава необходимите действия”, съобщи МВР. Министър Демерджиев подчертава, че действията на служителите на МВР трябва да бъдат съобразени със законовите изисквания и с правата на гражданите.

До ареста на доброволката и екоактивистка от Струмяни Гергана Петрова се стигна в края на визитата на премиера, когато повечето хора се бяха разотишли. Петрова е на терен от първия ден на потопа в селото и обикаля засегнатите къщи, където рине кал и наноси, за да помогне на пострадалите.

В петък тя отново е с лопатата в една от къщите край реката, когато вижда стотици хора да се приближават

Сеща се, че предния ден е обявено посещението на премиера и тримата министри. Хвърля лопатата и вади телефона, за да снима за фейсбук страницата на селото, която администрира. Доближила се до премиера Радев, но по думите ѝ охранителите от НСО непрекъснато я бутали да се отдалечи.

“Защо други можеха да се доближат до Радев, да говорят с него, а аз не? Исках да го питам дали знае за проблема с водоснабдяването в Струмяни и за изсичането на гората, но ме изблъскаха. Тогава дойде полицай и ми поиска документите за самоличност. Бяха в чантата ми в колата и показах снимка на личната ми карта в телефона”, разказва след това Петрова. Униформеният се обадил на колега и му продиктувал ЕГН-то на жената и малко след това казал: “Свободна си”. Тя продължила да върви след групата от гости и медии, които се връщали към центъра на селото. До нея непрекънато вървял човек - вероятно да я наблюдава. Когато всички започнали да се разотиват, включително и Румен Радев, към нея се приближили двама униформени и ѝ казали да не върви към премиера, който бил на 30-40 метра. Хванали я за ръката, а тя извадила отново телефона, за да снима разговора с тях.

“Бутаха ме, но като видяха, че съм пуснала камерата и говоря на живо какво ми се случва, ми пуснаха ръцете. Пак ми искаха личната карта и им обясних, че малко по-рано са ме проверили техни колеги, а аз нищо лошо не съм направила”, разказва доброволката. Тогава ѝ поставили белезници и я придърпали към патрулката, за да я качат. Откарали я в Районното управление в Сандански. Там ѝ съставили предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред и акт за това, че не носи в себе си документи за самоличност. В управлението

полицаите ѝ казали, че не знаят защо е там, имали заповед да я задържат

Не е ясно защо и при втората проверка не са поискали да видят снимката на личната карта в телефона или пък да я отведат до колата ѝ, за да си покаже документа. Имало е възможност и да попитат десетките местни хора наоколо коя е тя, както и районния инспектор за селото, който я познава добре.

Полицаи слагат белезници на Гергана.

След като я пуснали от полицията, неин познат ѝ казал, че е чул униформен да казва: “Тая трябва да я махнем да не задава въпроси на премиера След като видео от задържането обиколи социалните мрежи, от МВР излязоха с официална позиция, според която органите на МВР са били потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жената се е “опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона”. Била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР. Тя е била принудително отведена в Районното управление за удостоверяване на самоличността, съобщиха от министерството. Последва и реакция от премиера Радев -

поиска бързо изясняване на случая и разпореди проверка дали е имало превишаване на правомощия от страна на служители на МВР или НСО.

От МС обясниха, че при посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. “Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да са ограничения”, се казва в официалното становище на МС. Няколко часа по-късно дойде и заповедта на министър Демерджиев за освобождаването на директора на областната полиция Илия Тупаров.

Едва ли заповедта за задържането на Гергана Петрова е дошла лично от Тупаров, коментират хората в Струмяни. Предполагат, че по-скоро местни полицаи са искали да демонстрират безкомпромисно изпълнение на закона пред височайшите гости, но са се престарали. Гергана Петрова е активист и общественик в Струмяни.

Организирала е два протеста срещу проблемите с безводието, подавала е сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.

Администратор е на фейсбук страница за Струмяни, в която често пише за проблемите на общината, а от първия ден на потопа редовно публикува полезна информация, както и снимки от почистването на селото.

През годините по време на конференции и политически форуми охранители и полиция са отстранявали силово журналисти и блогъри, които са се опитвали да доближат партийните лидери. Един от тях е събитие на ГЕРБ в “София Тех Парк” през 2020 г., когато се стигна до сблъсъци между охраната и протестиращи и пострада журналистката Полина Паунова, която работеше за “Свободна Европа”. Тогава от столичната полиция съобщиха, че е задържан мъж без лични документи, за да се установи самоличността му. Той беше от протестиращите.

Година по-рано в центъра на София беше арестуван фоторепортерът Веселин Боришев, докато снима полицаи, охраняващи протест срещу кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. Тогава Боришев се легитимира, но униформените го задържаха по Указа за борба с дребното о хулиганство. Той прекара една нощ в ареста. По-късно главният секретар на МВР му се извини публично, а Боришев заведе дело и осъди МВР за незаконно задържане за 24 часа. Съдът постанови да му бъде заплатено обезщетение.

Подобна е историята с колегата му Димитър Кенаров по време на протестите в центъра на София през 2020 г. Тогава той носи камера и знак, че е от пресата. Повален е със сила от полицаите, ритан е в главата и е задържан, защото снима на първа линия. По-късно също осъди МВР за незаконния арест.