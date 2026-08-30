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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23477224 www.24chasa.bg

Пожарът край село Орешник е потушен с помощта на земеделци и доброволци

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Снимката е илюстративна ИЗТОЧНИК: PIXABAY

Пожар, избухнал в късния следобед край тополовградското село Орешник, е потушен, като четири екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване.

Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация на Тополовград на официалната си фейсбук страница.

Сигналът за пожара е подаден около 16:30 часа. Огънят е обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото. По първоначални данни огънят е тръгнал в района на микроязовир край селото.

В гасенето са участвали доброволци от Орешник, служители на Държавното горско стопанство, полицейски екипи и земеделци със специализирана техника. В действията се е включило и доброволното формирование на община Тополовград.

Огънят е спрян преди да навлезе в населеното място. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за Орешник, информираха още от администрацията по доклад на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Хасково.

Преди две седмици в Тополовградско също избухна голям пожар, който засегна землището на село Българска поляна. Изгоряха около 1500 декара площ със сухи треви и смесена гора.

Снимката е илюстративна ИЗТОЧНИК: PIXABAY

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