Удареният от скутер на състезание в река Дунав е с тежка фрактура на лицевите кости

Удареният от скутер на водно състезание в река Дунав край Лом е с тежка фрактура на лицевите кости, но в стабилно състояние в болницата.

Пострадалият при днешния инцидент по време на състезание по водомоторен спорт в река Дунав при Лом е Павлин Димитров. Това казва в съобщение до медиите управителят на Многопрофилната болница за активно лечение „Свети Николай Чудотворец" в Лом д-р Георги Савков.

Димитров е постъпил в Отделението по интензивно лечение в безсъзнание и с кръвоизливи по лицето. Веднага са започнали реанимационни мероприятия, преливане на кръв и пострадалият е бил интубиран. Направени са изследвания, които са установили, че няма поражения по мозъка и няма наранявания на други части по тялото, освен по главата, посочи д-р Савков. Според него пълно възстановяване на пациента е възможно и болницата в Лом може да проведе нужното лечение.

Инцидентът е станал по време на гонка със скутери в клас Т550, като са се сблъскали многократният републикански шампион Павлин Димитров (35 г.) и местният състезател Иво Йорданов от Лом. Според очевидци лодката на Павлин Димитров се е завъртяла, а движещият се зад него Йорданов го е ударил със своята лодка, при което тя е излетяла във въздуха и след преобръщане е паднала във водата. Състезанието веднага е било прекъснато, като са влезли медицински лодки и пострадалият Димитров е бил изваден от водата с видима тежка травма на главата. След инцидента състезанието е било прекратено, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Павлин Димитров е сред опитните български състезатели по водомоторен спорт, той е печелил републикански титли в различни класове. В момента се състезава за клуб „Дунав" – Тутракан, информираха организаторите на състезанието от Българската федерация по водомоторни спортове, цитирани от БТА.