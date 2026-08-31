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Арестуваха Асен Колев-Хастара, блъснал буса на Цеца Величкович с крадена кола

Димитър Мартинов

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Асен Колев - Хастара Снимка МВР

Заедно с него хванаха и Валентин Кирилов Пуйката

Двама от най-известните автокрадци у нас - Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов - Пуйката, са били задържани при акция на пернишката полиция през уикенда. 

Те са били арестувани заради крадено беемве 7 и вече са обвинени за отнемането му. 

И двамата бандити имат дълги досиета. Асен Колев-Хастара често попада в медиите по всички грешни причини. През 2009 г. е задържан в крадено беемве, собственост на Министерството на финансите. 4 години по-късно отново завзема заглавията. Докато бяга от полицията с лраден джип удря служебната кола на тогавашния шеф на ДАНС Константин Казаков. Успява да се изплъзне и е заловен след няколко месеца. При ареста си Колев вече има влязла в сила 7-годишна присъда. Името му отново се появи през октомври 2024 г. Тогава с откраднат джип блъсна буса с техника на турбофолк звездата Цеца Величкович. Задържаха го дни по-късно.

Валентин Кирилов-Пуйката е от Перник и е познат на полицията с кражби на автомобили и обири на трезори и фирмени каси. През 2013 г. беше обвинен с още четирима за нападението над обществен трезор в Кърджали. Името му се свързва с множество автокражби и морги за коли, където други крадци оставят за разглабяне автомобилите. 

Асен Колев - Хастара Снимка МВР

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