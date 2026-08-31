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Кметът на Царево: След два потопа вече всички корита на реките са почистени

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Кметът на Царево Марин Киров Снимка: СТОПКАДЪР BTV

След два потопа само през две години вече всички корита на реките са почистени в Царево. Това каза кметът Марин Киров по Би Ти Ви.

По думите му морският град е успял да се възстанови от щетите и то в кратки срокове. В рамките  само на две години - през 2023 г. и 2025 г., Царево преживя две опустошителни наводнения, които нанесоха огромни материални щети. При първия потоп имаше жертви, разрушени мостове над река Черна, пропаднали пътища, отнесени автомобили в морето. 

"Две язовирни стени бяха скъсани, но бяха възстановени след бедствието. Общината почисти и държавни територии. Ако ние почистим реките само на територията на общината, а държавата не почисти другата част, тогава се обезмисля. Всички речни корита са почистени", каза кметът. 

По думите му са били отпуснати 42 милиона лева за първия потоп. С две години закъснение през октомври 2025 г. са отпуснати допълнително още средства. 

Кметът на Царево Марин Киров

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