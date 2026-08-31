Крум Зарков: Какво по-нормално от това БСП да застане зад Илияна Йотова?

"Какво по-нормално от това БСП да застане зад Илияна Йотова? Изборът е логичен и нормален. Нито тя социалистите, нито те нея през тези години са предали. Илияна Йотова е достоен държавен глава", това каза лидерът на БСП Крум Зарков в сутрешния блок на БНТ.

Той каза, че от БСП ще коментират вицепрецидента, когато Йотова го обяви.

"Ние имаме дълбока история и се познаваме добре и вярвам, че вицепрезидентът ще отговаря на критериите. Не мисля, че е моя работа да обявявам името", обясни Зарков.

Лидерът Крум Зарков беше първият, който обяви подкрепа за Илияна Йотова - още в нощта, в която тя разкри в "Панорама", че ще се кандидатира, той пусна пост във фейсбук. След него и много други членове на БСП засвидетелстваха подкрепа за първата жена президент, чиято политическа кариера тръгва именно от редиците на социалистите.

В събота от партията официално подкрепиха Йотова след единодушно решение на Националния съвет на БСП.

Все още не е ясно името на вицепрезидента, с когото Йотова ще се яви на изборите на 25 октомври. В събота тя заяви, че то ще бъде обявено следващата седмица. А инициативният й комитет се очаква да бъде обявен след 6 септември. Срокът за регистрацията му в ЦИК е 14 септември, но окончателните имена на кандидатите за президент ще са ясни на 22 септември, когато е последният срок за регистрацията им.