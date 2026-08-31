Гергана Петрова: Кой нареди да бъда затворена

Искам да зная кой заповяда моя незаконен арест, кой е наредил да бъда затворена, да бъда бутана и дърпана.

Това заяви активистката и журналистка Гергана Петрова от Струмяни. В петък тя бе арестувана грубо от полицаи по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община. Искането за информация тя направи в отговор на въпрос как би коментирата уволнението на шефа на ОДМВР Благоевград Илия Тупаров. Той бе освободен вечерта в петъка със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, въпреки че стана ясно, че отстраняването на Петрова е било поискано от охранителите на Румен Радев от НСО.

"Аз съм единствената местна журналистка и организатор на протестите в Струмяни, няма как полицаите да не са знаели коя съм", категорична бе тя.

"Аз живея тук. Не съм отишла на Радев в селото, а той дойде в моето село с охраните си и тези полицаи дето блъскат. Дъщеря ми занесе личната карта в полицията в Сандански, те не я поискаха", разказа още Петрова пред Нова телевизия.