96 пожара у нас в неделя, двама са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 96 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са двама души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 150 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които шест в жилищни сгради; два в спомагателни, временни или паянтови постройки; шест в транспортни средства; три в горски масиви; един в селското стопанство и един в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 74 пожара, от които 44 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища и 22 в отпадъци.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и 11 лъжливи повиквания.