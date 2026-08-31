Станишев: Не знам кой ще е кандидатът за вице на Йотова, но съм сигурен, че ще направи добър избор

БСП е първата партия, която подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Много ме впечатли през юни, когато представи цялостна програма за бъдещето на Европа и мястото на България в Европейския съюз. Има ясна визия как да отстоява интересите на държавата. Това каза бившият министър-председател Сергей Станишев по Би Ти Ви.

По думите му той не знаел кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент. "Може да бъде разнообразен профил. Познавайки достатъчно добре г-жа Йотова, сигурен съм, че ще направи добър избор", каза още той. Според него другият евентуален кандидат за президент - Андрей Гюров, от месеци си прави кампания, която върви в социалните медии и може би не е толкова забележима в традиционните медии.

Сергей Станишев коментира и първите 100 дни на правителството. "Прогресивна България" се сблъска с очакванията, които сама създаде у хората. Първият тест за правителството беше бюджетът с огромно закъснение. От една страна, нещата бяха сложени на масата такива, каквито са. Аз очаквах повече смелост в ограничаването на този дефицит. Всяка година по 3% е нов дълг", каза той.

Според него е трябвало повече да се ограничи бюджетния дефицит. "Може би е било необходимо време за адаптация. След месец-два предстои да се разглежда бюджета за следващата година. Това ще бъде тестът за правителството", коментира той.

ПО думите му дефицитът няма да бъде толкова голям, колкото е заявен, защото са вкарани много капиталови разходи, а има много малко време за реализация.